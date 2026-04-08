В Рязани массово отключили горячую воду и отопление. Об этом сообщает пресс-служба рязанских теплосетей.
В среду, 8 апреля, с 8:30 приостановлена подача горячей воды по следующим адресам:
- Касимовское шоссе, дома №№ 48 к5, 50б, 54к1, 54к2, 54к3;
- улица Новоселов, дом № 33.
Ресурс обещают вернуть к 16:00.
Для замены задвижки на подающем трубопроводе в районе дома № 8 на улице Советской Армии горячую воду отключили по адресам:
- улица Новоселов, дома №№ 7, 7к1, 7к2;
- улица Советской Армии, дома №№ 2, 2-а, 2к1, 4, 4к1, 6;
- детский сад № 4, № 112.
Работы планируют закончить к 12:00.
Помимо этого, приостановлена подача горячего водоснабжения по следующим адресам:
- улица 1-е Бутырки, дом № 10;
- улица 2-е Бутырки, дом № 9.
Для устранения повреждения на подающем трубопроводе в районе дома № 13 на улице Черновицкой отопление отключили по следующим адресам:
- улица Гоголя, дома №№ 34/6,36,40,42,44;
- улица Черновицкая, дом № 13;
- улица Островского, дом № 4;
- детский сад № 99.
Подачу отопления обещают восстановить к 16:00.
Также приостановлена подача теплоносителя по следующим адресам:
- улица Высоковольтная, дома №№ 37 к.1, 37 к.2, 37 к.3, 37 к.4.
Помимо этого, в доме № 3к.2 на улице Карла Маркса отключили холодную и горячую воду. По адресу улица 1-я Прудная, 24, отключили подачу отопления. Горячую воду также отключили в домах №№ 34 к.3, 34 к.5, 36, 36 к.1 на улице Качевской.