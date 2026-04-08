В Рязани массово отключили горячую воду и отопление

В Рязани массово отключили горячую воду и отопление. Об этом сообщает пресс-служба рязанских теплосетей.

В среду, 8 апреля, с 8:30 приостановлена подача горячей воды по следующим адресам:

Касимовское шоссе, дома №№ 48 к5, 50б, 54к1, 54к2, 54к3;

улица Новоселов, дом № 33.

Ресурс обещают вернуть к 16:00.

Для замены задвижки на подающем трубопроводе в районе дома № 8 на улице Советской Армии горячую воду отключили по адресам:

улица Новоселов, дома №№ 7, 7к1, 7к2;

улица Советской Армии, дома №№ 2, 2-а, 2к1, 4, 4к1, 6;

детский сад № 4, № 112.

Работы планируют закончить к 12:00.

Помимо этого, приостановлена подача горячего водоснабжения по следующим адресам:

улица 1-е Бутырки, дом № 10;

улица 2-е Бутырки, дом № 9.

Для устранения повреждения на подающем трубопроводе в районе дома № 13 на улице Черновицкой отопление отключили по следующим адресам:

улица Гоголя, дома №№ 34/6,36,40,42,44;

улица Черновицкая, дом № 13;

улица Островского, дом № 4;

детский сад № 99.

Подачу отопления обещают восстановить к 16:00.

Также приостановлена подача теплоносителя по следующим адресам:

улица Высоковольтная, дома №№ 37 к.1, 37 к.2, 37 к.3, 37 к.4.

Помимо этого, в доме № 3к.2 на улице Карла Маркса отключили холодную и горячую воду. По адресу улица 1-я Прудная, 24, отключили подачу отопления. Горячую воду также отключили в домах №№ 34 к.3, 34 к.5, 36, 36 к.1 на улице Качевской.