В России запустили новый сервис посадки в поезд по биометрии

В России в пилотном режиме запущен новый сервис посадки в поезд с использованием биометрических данных. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на пленарной сессии международной конференции Data Fusion.

Новая опция уже доступна для пассажиров, но пока функционирует в тестовом формате. Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо заранее зарегистрировать свои биометрические данные, что можно сделать в уполномоченных банках или через выездную регистрацию. После регистрации потребуется дать согласие на обработку персональных данных.

Процедура подтверждения личности осуществляется непосредственно при посадке в вагон с помощью портативного устройства у проводника. Пассажиры могут выбрать способ идентификации: традиционно по паспорту или с использованием биометрии.

Однако, отмечается, что на этапе пилотного запуска пассажирам все равно необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, который использовался при покупке билета.