В России с начала апреля подешевели огурцы, бананы и сливочное масло

С 31 марта по 6 апреля 2026 года инфляция в России составила 0,19%, следует из данных Росстата. С начала апреля потребительские цены выросли на 0,17%, с начала года — на 3,15%. Одновременно снизились цены на огурцы (-2,6%), репчатый лук (-0,4%) и бананы (-0,2%). Подешевели также пшеничная мука (-0,5%), рис (-0,3%) и сливочное масло (-0,2%).

Наибольший рост за неделю зафиксировали на сахар-песок (+1,4%), фрукты и ягоды (+1,2%), овощи (+1%) и мясные консервы для детского питания (+0,8%).

Цены на куриные яйца выросли на 0,7%, подсолнечное масло, пшено и поваренную соль — на 0,4%, говядину и колбасы — на 0,3%.