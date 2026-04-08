В России предложили прописать правила информирования о росте квартплаты
В России предложили прописать правила информирования о росте квартплаты. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев, передало 8 апреля ТАСС.
Отмечается, что сейчас Жилищный кодекс обязывает письменно уведомлять граждан о повышении квартплаты, но не определяет форму такого сообщения. Законопроектом предлагается закрепить следующие требования:
- сообщать жильцам размер платы за квартиру и услуги ЖКХ до и после изменения;
- разъяснять основания для повышения тарифов;
- указывать дату вступления новых тарифов в силу;
- направлять информацию всеми доступными способами: заказным письмом, по электронной почте, через госуслуги и платежные документы, а также размещать сведения в подъездах.
По словам Гусева, жители зачастую узнают о повышении платежей только из квитанций. Цель инициативы — сделать систему расчетов более прозрачной, пояснил депутат.
Он направил в правительство соответствующий законопроект.