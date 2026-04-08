В России предложили прописать правила информирования о росте квартплаты

С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Отмечается, что сейчас Жилищный кодекс обязывает письменно уведомлять граждан о повышении квартплаты, но не определяет форму такого сообщения. Законопроектом предлагается закрепить следующие требования: сообщать жильцам размер платы за квартиру и услуги ЖКХ до и после изменения; разъяснять основания для повышения тарифов; указывать дату вступления новых тарифов в силу; направлять информацию всеми доступными способами: заказным письмом, по электронной почте, через госуслуги и платежные документы, а также размещать сведения в подъездах.