В России появился новый ГОСТ на приготовление коржика и пирожного «картошка»

Согласно новым стандартам, коржик должен изготавливаться из песочного или пряничного теста, однако допускаются и вариации с добавлением ржаной или кукурузной муки. В тесто можно также добавлять орехи или изюм. Форма коржика определяется как небольшая круглая лепешка или кольцо. Что касается пирожного «картошка», то для его приготовления необходимо смешать бисквитную крошку с масляным кремом до достижения однородной массы, после чего из нее формируются небольшие пирожные. Важно отметить, что добавление какао-порошка или шоколада в бисквитную массу не рекомендуется.

В России разработаны новые рекомендации по технологии приготовления традиционных десертов — коржика и пирожного «картошка». Эти рекомендации включены в проект первого ГОСТа, посвященного русской кухне, передает РИА Новости.

Согласно новым стандартам, коржик должен изготавливаться из песочного или пряничного теста, однако допускаются и вариации с добавлением ржаной или кукурузной муки. В тесто можно также добавлять орехи или изюм. Форма коржика определяется как небольшая круглая лепешка или кольцо.

Что касается пирожного «картошка», то для его приготовления необходимо смешать бисквитную крошку с масляным кремом до достижения однородной массы, после чего из нее формируются небольшие пирожные. Важно отметить, что добавление какао-порошка или шоколада в бисквитную массу не рекомендуется.

Фото: РИА Новости.