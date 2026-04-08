В России могут увеличить лимит по семейной ипотеке

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о том, что в правительстве активно рассматривается возможность увеличения лимита по семейной ипотеке. В частности, обсуждается повышение предела с шести до восьми миллионов рублей. Кроме того, власти планируют ввести дифференцированную процентную ставку по ипотечным кредитам в зависимости от количества детей в семье. Хуснуллин отметил, что правительство совместно с администрацией президента инициировало социологическое исследование, чтобы узнать мнение граждан о возможных изменениях в программе семейной ипотеки.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о том, что в правительстве активно рассматривается возможность увеличения лимита по семейной ипотеке. Об этом пишет «Абзац».

В частности, обсуждается повышение предела с шести до восьми миллионов рублей, что, как отмечается, актуально для многих столичных регионов, где покупка квартиры за 6 миллионов становится всё более затруднительной, особенно для семей с несколькими детьми.

Кроме того, власти планируют ввести дифференцированную процентную ставку по ипотечным кредитам в зависимости от количества детей в семье.

Хуснуллин отметил, что правительство совместно с администрацией президента инициировало социологическое исследование, чтобы узнать мнение граждан о возможных изменениях в программе семейной ипотеки.