ЖК «Окская стрелка» в Борках. Новый формат жизни у реки с надежной защ...
Это не просто новые дома, а целая экосистема для жизни,...
3 апреля 16:36
965
Половодье-2026 в Рязани. Что будет с Торговым городком, строящимся нац...
Накануне половодья после снежной зимы в фокусе внимания...
2 апреля 13:46
3 289
Расширяй компанию и продавай товары за рубеж. Какие уроки дает предпри...
Рязанский центр экспорта помогает субъектам малого и ср...
30 марта 11:19
1 356
Сравниваем ценники марта 2022, декабря 2024 и марта 2026 годов в Рязан...
Редакция РЗН. инфо снова проверила ценники в магазине «...
25 марта 14:05
3 051
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В России могут увеличить лимит по семейной ипотеке
Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о том, что в правительстве активно рассматривается возможность увеличения лимита по семейной ипотеке. В частности, обсуждается повышение предела с шести до восьми миллионов рублей. Кроме того, власти планируют ввести дифференцированную процентную ставку по ипотечным кредитам в зависимости от количества детей в семье. Хуснуллин отметил, что правительство совместно с администрацией президента инициировало социологическое исследование, чтобы узнать мнение граждан о возможных изменениях в программе семейной ипотеки.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о том, что в правительстве активно рассматривается возможность увеличения лимита по семейной ипотеке. Об этом пишет «Абзац».

В частности, обсуждается повышение предела с шести до восьми миллионов рублей, что, как отмечается, актуально для многих столичных регионов, где покупка квартиры за 6 миллионов становится всё более затруднительной, особенно для семей с несколькими детьми.

Кроме того, власти планируют ввести дифференцированную процентную ставку по ипотечным кредитам в зависимости от количества детей в семье.

Хуснуллин отметил, что правительство совместно с администрацией президента инициировало социологическое исследование, чтобы узнать мнение граждан о возможных изменениях в программе семейной ипотеки.