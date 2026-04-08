В одном из сел Рязанской области 9 апреля отключат воду

9 апреля 2026 года с 9:00 до 13:00 в связи с аварийными работами на канализационной насосной станции будет отключено водоснабжение в селе Поляны. Под отключение попадает весь населенный пункт. Жителей просят сделать запас питьевой воды.