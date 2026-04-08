В одном из округов Рязанской области от воды освободился мост

За сутки в Рязанской области произошли изменение в ситуации с затоплением. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Низководный мост в Михайловском муниципальном округе, расположенный в населённом пункте Рачатники, освободился от воды. Однако затоплены оказались участки дорог, ведущие к населённым пунктам Маяк и Пески Спасского округа. В ведомстве уточнили, что на данный момент все еще остаются затопленными 14 низководных мостов, 7 участков автодорог и 245 приусадебных участков. В результате этого 14 населенных пунктов оказались отрезанными от внешнего мира. Для обеспечения безопасности и мобильности населения на территории области организовано 9 лодочных переправ.

