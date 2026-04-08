В Москве под окнами многоэтажки нашли труп голой женщины

В Москве под окнами многоэтажки нашли труп голой женщины. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, погибшая — 35-летняя Неля — преподаватель в столичном ВУЗе и супруга бизнесмена Айрата Аллаярова. Ее близкие рассказали, что незадолго до смерти на увлеклась эзотерикой и постоянно сидела в тематических чатах. Утром женщина проводила мужа на работу и якобы решила провести обряд, чтобы «очистить душу». Неля ранила себя, а потом ее труп нашли под окнами.

Отмечается, что следствие сначала рассматривало версию убийства, но теперь предполагает, что на Нелю могли воздействовать «неизвестные эзотерики». Москвичка тратила огромные суммы на курсы по регрессивному экзогипнозу и практики общения с инопланетными цивилизациями, а также искала ведьму, которая «очистит ее душу».