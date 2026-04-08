В Минобрнауки выделия аспирантуру в отдельный уровень профобразования

Аспирантуру в новой системе высшего образования России выделят в отдельный уровень профессионального обучения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, подчеркивая, что подготовка кадров высшей квалификации по программам аспирантуры ранее осуществлялась в рамках высшего образования.

В ведомстве отметили, что в последние годы наблюдается рост числа защищенных кандидатских и докторских диссертаций. В 2025 году защитили более 9 тысяч кандидатских диссертаций, что на 9,7% больше, чем в 2024 году. Кроме того, число защищенных докторских диссертаций составило более 1,2 тысячи, увеличившись на 10,4% по сравнению с предыдущим годом.

Среди популярных научных специальностей у аспирантов в текущем учебном году выделяются системный анализ, управление и обработка информации, статистика, а также методология и технология профессионального образования. На 2026/27 учебный год для подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре предусмотрено 18 215 бюджетных мест.