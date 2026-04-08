В лесах Рязанской области началась весенняя тяга вальдшнепов

С приходом апреля в леса Рязанской области вернулись вальдшнепы. Об этом сообщили в телеграм-канале «Иду лесом, несу дичь».

Как рассказала фотограф-натуралист Алена Фионина, сейчас у этих птиц начинается весенняя тяга — вечерние полеты самцов в поисках самок. В сумерках над опушками и просеками можно услышать характерные звуки: сначала тонкий писк «цик», а затем глухое хорканье.

По словам Фиониной, снять вальдшнепа на тяге очень сложно из-за быстрого полета и недостатка света, однако в этом году ей впервые удалось получить такие кадры. Она отметила, что это непростая задача даже для опытного фотографа, поэтому каждый удачный снимок представляет особую ценность.

Фото: «Иду лесом, несу дичь».