В ГД предложили ввести годовой запрет на перепродажу номера телефона

Депутаты во главе с заместителем председателя комитета по охране здоровья Алексеем Куринным внесли в Госдуму законопроект о запрете передачи телефонных номеров новым владельцам в течение года после расторжения договора с предыдущим абонентом. Об этом 8 апреля сообщило ТАСС. Предлагается внести поправки в федеральный закон «О связи». По словам авторов инициативы, сейчас срок выделения новому владельцу номера регулируется только внутренними правилами оператора. Депутаты считают, что текущая практика ведет к следующим рискам: утечка персональных данных бывших владельцев; мошенничество с использованием старых номеров.

