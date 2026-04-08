В Чувашии заключенные сбежали из поезда Томск — Адлер. Об этом 8 апреля сообщили «Осторожно, новости».

По предварительным данным канала, пять-шесть заключенных сбежали на станции Ибреси. Поезд остановился там на две минуты около 9:30. Отмечается, что их ищет полиция.

По данным «Осторожно, новости», администрация Айбечского сельского поселения утром сообщила жителям приметы сбежавших: «монголоидной внешности, по национальности тувинцы, одеты легко, на ногах, возможно, даже тапочки».

Также указывался номер местного отдела полиции, куда призывали звонить жителей, если они увидят сбежавших, уточнили в посте.

При этом, когда «Осторожно, новости» обратились в администрацию Айбечского сельского поселения, там заявили, что им «это подкинули», и отказались от комментариев.