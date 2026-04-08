В ЦБ могут позволить банкам обслуживать клиентов по видеосвязи

Банк России разрабатывает экспериментально-правовой режим (ЭПР), который позволит банкам заключать договоры с новыми клиентами по видеосвязи. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Председатель Национального совета финансового рынка Александр Наумов подтвердил, что новый инструментарий для кредитных организаций находится на стадии согласования с профильными ведомствами, такими как Минфин, Минцифры, ФСБ и Росфинмониторинг.

Ожидается, что проект будет согласован в первом полугодии, а до конца 2026 года банки начнут тестировать этот новый формат. Для видеозвонков планируется использовать российские системы конференц-связи, при этом особое внимание уделяется вопросам безопасности. В проекте прописаны потенциальные риски и меры по противодействию мошенничеству, включая использование существующих антифрод-технологий для предотвращения сомнительных транзакций.

Допуск к видеоидентификации получат только определенные категории клиентов, а также будут установлены лимиты по операциям и остаткам на счетах. Для операций с низкими рисками, таких как открытие счетов для индивидуальных предпринимателей, процедура будет упрощена.