У Wildberries появятся постаматы выдачи заказов

Wildberries и Russ (РВБ) запускаю новую автоматизированную систему получения заказов в ПВЗ. По словам директора по развитию пунктов выдачи и автоматизации РВБ Максима Ким, для получения товара клиенту достаточно будет отсканировать QR-код из мобильного приложения — ячейка с заказом откроется автоматически. Отмечается, что сейчас система тестируется в 10 пунктах выдачи Wildberries в Москве. При этом есть ограничения: размер товара не должен превышать 60×40×40 см, а стоимость — 50 000 рублей.

