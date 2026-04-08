Трамп объявил о двухнедельном перемирии между Ираном и США

Американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии между Ираном и США. Об этом сообщили 8 апреля в Telegram-канале «Осторожно, новости».

«Причина в том, что мы уже достигли и превзошли все военные цели и очень близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире с Ираном и мире на Ближнем Востоке», — написал Трамп.

По словам американского лидера, Иран согласился на то, что Ормузский пролив откроется для безопасного судоходства.

«Мы получили от Ирана предложение из 10 пунктов и считаем его жизнеспособной основой для переговоров. Почти все спорные моменты прошлого были согласованы между Соединенными Штатами и Ираном, но двухнедельный период позволит завершить и завершить соглашение», — заключил Трамп.