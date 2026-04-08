Ставки по кредиткам в России выросли до 50%

По словам экспертов, несмотря на продолжительное снижение ключевой ставки, реальные проценты по кредитным ставкам остаются запредельно высокими. Например, к концу зимы ставка находилась на уровне 15,5%, а средний уровень ставок по кредиткам был больше в три раза. Специалисты не советуют россиянам открывать новые кредитные карты из-за процентов и ухудшения условий, например, сокращения беспроцентного периода.

