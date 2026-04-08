С 5 апреля плавающий транспортер перевез более 500 человек в Рязанской области

С 5 апреля гусеничный плавающий транспортер ПТС-М совершил 16 рейсов и перевез 569 человек. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Как напомнили в публикации, в период половодья жителей села Заокское довозят на ПТС-М до катера, который осуществляет перевозку в Рязань и обратно по расписанию.

