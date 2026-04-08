С 17 апреля возобновится прямой автобусный рейс «Рязань — Зарайск»

Автобус будет ходить по пятницам, субботам и воскресеньям. Из Рязани отправление в 07:10 и 17:45, из Зарайска — в 09:00 и 19:25. Маршрут включает остановки в Алешне, Пальных, Пионерском и Большом Жоково. При покупке билета при себе нужно иметь паспорт.