Рязанские лесопатологи открыли полевой сезон в Солотчинском лесничестве

В чистых сосняках они обнаружили много деревьев со снеголомом — под тяжестью снега ломались даже взрослые сосны. На каждом пункте специалисты обновили надписи, замерили диаметры и высоту деревьев, определили причины ослабления. По словам опытного лесопатолога Анатолия Егорова, треть обследованных участков остаются здоровыми, а на остальных устойчивость насаждений нарушена. Наблюдения продолжат в течение всего полевого сезона

Инженеры-лесопатологи рязанского центра защиты леса начали регулярные наблюдения в Солотчинском лесничестве. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В чистых сосняках они обнаружили много деревьев со снеголомом — под тяжестью снега ломались даже взрослые сосны. На каждом пункте специалисты обновили надписи, замерили диаметры и высоту деревьев, определили причины ослабления.

По словам опытного лесопатолога Анатолия Егорова, треть обследованных участков остаются здоровыми, а на остальных устойчивость насаждений нарушена. Наблюдения продолжат в течение всего полевого сезона.Фото: центр защиты леса.