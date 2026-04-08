Рязанские хирурги помогли пациентке с редкой патологией молочной железы

В Рязанской областной клинической больнице врачи успешно провели операцию для лечения редкого заболевания молочной железы — хронического гранулематозного мастита. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

45-летняя пациентка поступила в тяжелом состоянии после неудачного лечения в другом учреждении.

Заболевание началось в январе, когда у женщины образовался абсцесс, который не поддался стандартному лечению. В результате у нее появился болезненный участок размером около 10 см. Врачи ОКБ провели комплексное обследование, чтобы исключить рак, так как симптомы были схожи. Благодаря этому пациентка избежала ненужной химиотерапии.

Операцию выполнили главные хирурги области, которые удалили пораженный участок и восстановили форму груди с помощью косметического шва. Отмечается, что после операции пациентка быстро восстановилась и избавилась от многомесячных страданий.