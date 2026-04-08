Рязанец добился получения льготных лекарств через суд

В Рязани восстановили право местного жителя на лекарственное обеспечение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Проверка показала, что мужчина по медицинским показаниям нуждался в льготных препаратах, однако с конца 2025 года не получал лекарство для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и был вынужден покупать его за свой счет.

