Рязанцы смогут получать новую семейную выплату с 1 июня

Социальный фонд России с 1 июня начнет принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Право на выплату имеют родители, усыновители, опекуны и попечители детей до 18 лет, а при очном обучении — до 23 лет. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе.

Социальный фонд России с 1 июня начнет принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.

Право на выплату имеют родители, усыновители, опекуны и попечители детей до 18 лет, а при очном обучении — до 23 лет. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе.

Заявления можно подать до 1 октября следующего за годом уплаты НДФЛ через портал «Госуслуги», МФЦ или клиентские офисы Соцфонда.

Выплата предназначена для родителей, уплачивающих НДФЛ: налог пересчитывается по итогам года до 6%, а разница возвращается.

Получатели должны быть гражданами РФ, иметь доход от трудовой деятельности за предыдущий год и не иметь задолженности по алиментам. Самозанятые и ИП, не платящие НДФЛ с трудовых доходов, не смогут получить выплату.