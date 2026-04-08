Рязанцы попросили заменить искривленную остановку около Московского шоссе

Рязанцы попросили заменить искривленную остановку около Московского шоссе. Соответствующие комментарии опубликованы под постами губернатора Павла Малкова. Речь идет об остановке «Кинокопировальная фабрика» на улице Западной, около пересечения с Московским шоссе. На жалобу местных жителей в администрации ответили, что «городские службы приведут остановку в надлежащий вид в этом месяце», а вопрос уборки территории необходимо уточнить у профильных специалистов.

«Снег этой зимы конструкция выдержала. Но, очевидно, что остановка требует замены во избежании несчастных случаев. Также за этой остановкой лежат поваленные ураганом деревья. Уже года два. Летом эта территория зарастает бурьяном, репейниками высотой с человеческий рост», — отметили в сообщении.

Ранее в Рязани на улице Октябрьской перевернулась остановка общественного транспорта.