Рязанцев предупредили о магнитных бурях на этой неделе

В Рязани на этой неделе усилятся магнитные бури. Об этом сообщили на сайте Time-in.ru. С 9 по 11 апреля магнитные бури достигнут наивысшего показателя, а дальше пойдут на спад. Напомним, в это время у метеозависимых рязанцев могут возникнуть: головные боли, мигрени, повышенная утомляемость, сонливость, учащённое сердцебиение, колебания артериального давления.

