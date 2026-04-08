Отмечается, что пребывание на территории людей, которые не работают в Окском заповеднике, — нарушение статьи 8.39 КоАП РФ и грозит штрафом от трех до четырех тысяч рублей. Разрешение нужно: для въезда и пешего прохода на Центральную усадьбу заповедника и на туристические стоянки № 3 и № 4 — через КПП поселок Брыкин Бор (билет является также разрешением на посещение Центральной усадьбы); перед сплавом по Пре в границах заповедника и/или остановками на туристических стоянках. Для получения разрешения необходимо заполнить форму заявления и произвести онлайн-оплату.

Рязанцам напомнили о правилах посещения Окского заповедника. Об этом 8 апреля сообщили в администрации учреждения.

Отмечается, что разрешение на посещение территории направят на почту заявителя. Его необходимо сохранять до окончания пребывания в заповеднике.