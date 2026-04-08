Рязань вошла в топ-10 дешевых направлений на майские праздники

Рязань вошла в топ-10 направлений с самой низкой стоимостью поездки на майские праздники 2026 года. Об этом «Ленте. ру» сообщили аналитики сервиса «Яндекс Путешествия».

Средние расходы на поездку в город составят около 11 600 рублей, из которых 3 700 рублей приходится на железнодорожные билеты и 7 900 рублей — на ночь в отеле.

Аналитики отметили, что даже в период высокого спроса цены на поездки остаются на уровне или ниже прошлогодних, что делает Рязань одним из наиболее доступных направлений для путешествий по России.