Россиян предупредили об активности мошенников накануне Дня космонавтики

Тимофей Воронин, руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика», рассказал о том, что мошенники активизировались перед Днем космонавтики. Информацию передали в RT.
Злоумышленники используют разные схемы, чтобы обмануть людей. Например, могут позвонить и сказать, что вы выиграли приз, но для его получения нужно заплатить за пересылку. Также создаются фальшивые сайты, которые выглядят как настоящие интернет-магазины.
Воронин предупреждает, что праздники — это время, когда мошенники особенно активны. Он советует быть осторожными с звонками и сообщениями о выигрышах, не сообщать личные данные и не переводить деньги. При покупках в интернете лучше проверять адрес сайта и не доверять слишком большим скидкам, так как это может быть ловушка.