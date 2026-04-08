Россиян предупредили о возможном содержании бензола в кремах La Roche‑Posay

Роспотребнадзор начал принимать меры из-за возможной продажи на маркетплейсах крема La Roche‑Posay с содержанием бензола. Об этом сообщили 8 апреля в пресс-службе ведомства. В СМИ появилась информация о наличии в обороте на маркетплейсах французского крема La Roche‑Posay, содержащего, предположительно, бензол. В Роспотребнадзоре отметили, что направили официальное письмо в адрес Ассоциации компаний интернет‑торговли.