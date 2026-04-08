Россиян предупредили о мошеннической активности в период налоговой отчетности

Мошенники нацелились на россиян в период налоговой отчетности. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на платформу «Мошеловка» Народного фронта. Злоумышленники звонят с городских номеров и представляются сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС). Они говорят, что во время проверки банковских счетов обнаружили, что у человека «оборот средств превышает официальные доходы». Чтобы «разблокировать счета» или «урегулировать ситуацию», мошенники просят продиктовать код из СМС или перевести деньги на «безопасный счет». Чаще всего жертвами становятся люди, сдающие налоговые декларации, а также наемные работники, которые боятся проблем с налоговыми органами. Поскольку апрель — это время активной подачи деклараций, многие могут оказаться в стрессе и легко поддаться на уловки мошенников.

