Роскачество планирует проверять автозапчасти на безопасность

Роскачество планирует проверять автозапчасти на безопасность. Об этом сообщил «Известиям» глава Роскачества Максим Протасов.

По его словам, в будущем организация планирует проводить проверки автозапчастей как отечественных, так и зарубежных производителей. Для этого нужно создать систему и запустить специальные полигоны. В прошлом году Роскачество уже исследовало шины и выявило в них токсичные элементы, после чего правительство приняло решения по экологическому сбору.

Также организация заключила соглашение с АвтоВАЗом о сотрудничестве в повышении качества и безопасности российских автомобилей.