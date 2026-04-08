Прокуратура добилась права на жилье для 16-летней девочки из Касимова

В Касимове 16-летнюю девочку, ранее отказавшись включить в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включили в перечень для обеспечения жилыми помещениями. Прокуратура проверила исполнение законодательства при предоставлении мер поддержки отдельным категориям граждан и установила нарушение: уполномоченный орган неправомерно отказал несовершеннолетней, находящейся под опекой, в включении в список.

Прокурор обратился в суд с иском о признании решения регионального министерства образования незаконным и обязании включить девочку в перечень. Суд удовлетворил требования прокуратуры. После вступления решения в силу ведомство проконтролирует его исполнение.