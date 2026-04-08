Названа причина пожара в Рязанской области

Напомним, утром в поселке Ливер Ермишинского района загорелся дом сезонного проживания. В тушении участвовали 3 человека, 2 единицы техники. Площадь пожара составила 117 квадратных метров. Предварительная причина пожара — электротехническая. Ранее появилось видео с места происшествия. В МЧС сообщили, что пострадавших нет.