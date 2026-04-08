МВД: более 100 тысяч российских подростков сдают аккаунты в Telegram мошенникам

Более 100 тысяч российских подростков стали жертвами мошеннических схем, сдавая в аренду свои аккаунты в мессенджере Telegram. Об этом сообщил Сергей Калинин, первый заместитель начальника Управления по борьбе с киберпреступностью МВД России, передает « Ъ ».

По его словам, в России функционирует около 2,5 тысяч каналов, где подростки вовлечены в аренду аккаунтов, используемых мошенническими колл-центрами. Калинин подчеркнул, что ущерб от этой деятельности носит как индивидуальный, так и массовый характер. Он призвал к усилению профилактических мер для предотвращения вовлечения несовершеннолетних в подобные схемы.

Начальник отдела по предупреждению распространения деструктивной информации в интернете УБК МВД Антон Растащенов отметил, что манипулятивный контент представляет особую опасность, так как целенаправленно втягивает детей в противоправные действия. Злоумышленники также используют нейросети для привлечения подростков к преступной деятельности.