Hyundai и Toyota зарегистрировали в России товарные знаки

Корейская компания подала заявку на знак Centennial с логотипом Hyundai в августе 2024 года, а регистрация состоялась в апреле 2026 года. Японский автопроизводитель зарегистрировал знак Toyota Venza — заявка была подана в марте 2025 года, решение также принято в апреле 2026 года.