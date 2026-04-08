Главная медсестра рязанской поликлиники объяснила, как не отравиться крашеными яйцами

Главная медсестра 6-й детской поликлиники Рязани Наталья Калашникова дала советы по выбору и покраске пасхальных яиц. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Яйца должны быть с чистой целой скорлупой. Перед варкой их нужно замочить в соде на 10 минут, затем потереть щеткой. Для детского стола лучше использовать натуральные красители — луковую шелуху, куркуму или каркаде. Термонаклейки подходят только для украшения, под ними скапливается влага и яйца быстрее портятся.

Перепелиные яйца удобны для детей и реже вызывают аллергию. Хранить крашенки можно не более 3-4 дней в холодильнике, а детям давать только сваренные вкрутую (10-15 минут). Если яйца простояли при комнатной температуре больше 4 часов, их лучше не есть.