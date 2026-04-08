Глава рязанского СК провел прием граждан
Руководитель следственного управления СК России по Рязанской области Олег Васильев провел личный прием граждан. Жители региона обратились с вопросами о ходе процессуальных проверок, невыплате заработной платы и социальном обеспечении участников специальной военной операции.
По итогам приема Васильев дал поручения руководителям подразделений, часть обращений направили на дополнительные проверки.
Исполнение поручений поставили на контроль.