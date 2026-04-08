Эксперты сообщили, что россияне могут получить компенсацию за испорченную реагентами обувь

Об этом сообщает «Лента. ру».

Юристы отметили, что если после прогулок по весенним улицам обувь пострадала от дорожных реагентов, можно потребовать возмещение ущерба.

Отмечается, что за содержание тротуаров отвечают коммунальные службы и обслуживающие организации. Если химические вещества повредили обувь или даже нанесли вред коже, эти расходы должны компенсировать.

Важно зафиксировать повреждения и при необходимости обратиться с заявлением, чтобы подтвердить факт причинённого ущерба