Эксперты напомнили, кому необходимо поменять автомобильный номер

Юристы напомнили, что с 2026 года в России ужесточились требования к автомобильным регистрационным знакам: на белых номерах, выдаваемых после 1 января 2025 года, в правом нижнем углу обязательно должен быть российский триколор. Нововведения не распространяются на номера спецтранспорта, дипломатические машины и авто правоохранительных органов. За эксплуатацию автомобиля с номером без флага грозит предупреждение или штраф в 500 рублей.

Об этом сообщает портал Avtospravochnaya.com.

