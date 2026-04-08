Экс-прокурор Эпп вернулся в Рязань и стал начальником Судебного департамента

Соответствующий приказ подписал гендиректор Судебного департамента при Верховном Суде Геннадий Лопатин. Виктор Эпп вступил в должность 8 апреля. Согласно данным из открытых источников, он родился в 1963 году в Скопине. В 1983 году окончил Рязанский строительный техникум по специальности «Техник-строитель». Затем проходил военную службу по призыву.

Управление Судебного департамента в Рязанской области возглавил экс-прокурор Виктор Эпп. Об этом сообщили в пресс-службе УСД.

Соответствующий приказ подписал гендиректор Судебного департамента при Верховном Суде Геннадий Лопатин.

Виктор Эпп вступил в должность 8 апреля.

Согласно данным из открытых источников, он родился в 1963 году в Скопине. В 1983 году окончил Рязанский строительный техникум по специальности «Техник-строитель». Затем проходил военную службу по призыву.

В 1985 году поступил в Харьковский юридический институт имени Ф. Э. Дзержинского.

Профессиональная деятельность Виктора Эппа началась в 1989 году со стажировки в прокуратуре Сапожковского района. В последующие годы он занимал ряд должностей:

старший следователь прокуратуры Октябрьского района Рязани (1990-1995);

прокурор отдела прокуратуры Рязанской области (1995-1998);

прокурор Ряжского района (1998-2001);

заместитель прокурора Октябрьского района Рязани (2002-2007);

прокурор Советского района Рязани (2008-2013);

заместитель прокурора Рязанской области (2013-2021).

В 2009 году Виктор Эпп удостоен нагрудного знака «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации». В 2021 году его назначили прокурором Ямало‑Ненецкого автономного округа. С 2023 по 2026 работал в прокуратуре Дагестана.

Виктор Эпп женат, у него есть двое детей.

Фото: сайт прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.