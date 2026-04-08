Диетолог Соломатина предупредила об опасности регулярных перееданий на ночь

Регулярные переедания на ночь могут приводить к нарушениям в работе мозга, заявила врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина. По ее словам, это грозит ранней деменцией и снижением когнитивных способностей. Диетолог пояснила, что во время сна организм должен очищаться и восстанавливаться, а постоянная нагрузка сбивает его привычные ритмы. Кроме того, как отметила Соломатина, у любителей плотно поесть на ночь возникают проблемы с лишним весом, что ведет к раннему старению и упадку сил.

Регулярные переедания на ночь могут приводить к нарушениям в работе мозга, заявила врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина. Об этом сообщило издание РИА Новости.

