Детские пособия перед майскими праздниками перечислят досрочно

В Социальным фонде России сообщили, что в связи с майскими праздниками детские пособия, которые обычно приходят в начале мая, перечислят досрочно — 29 и 30 апреля. Это касается единого пособия на детей до 17 лет и для беременных, выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, а также пособия на ребенка военнослужащего-срочника. Досрочно деньги получат только те семьи, которые выбрали безналичную выплату через банк.

Это касается единого пособия на детей до 17 лет и для беременных, выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, а также пособия на ребенка военнослужащего-срочника. Досрочно деньги получат только те семьи, которые выбрали безналичную выплату через банк. Если пособие приходит почтой, его доставят в мае по графику отделений «Почты России». Выплаты из материнского капитала на детей до трех лет придут по стандартному графику — 5 мая.