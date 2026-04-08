Банк отказывался аннулировать кредит погибшего на СВО бойца из Рязани

Банк отказывался аннулировать кредит погибшего на СВО бойца из Рязани. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

В надзорное ведомство обратилась мать бойца. Установлено, что военнослужащий, заключив договор займа до поступления на службу, погиб при выполнении задач в зоне СВО.

Несмотря на это, банк необоснованно отказал в прекращении кредита. Там сослались на отсутствие документов, подтверждающих статус военнослужащего.

Прокуратура обратилась в суд с требованием прекратить кредитные обязательства. Иск удовлетворен.