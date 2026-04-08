62% рязанцев считают, что тратят часть рабочего времени на бессмысленные дела

По данным опроса SuperJob, 62% рязанцев считают, что часть их рабочего времени уходит на бесполезные задачи. В опросе участвовали экономически активные жители города.

38% рязанцев утверждают, что никогда не выполняют бессмысленные задания — их работа всегда имеет значение. В среднем, те, кто сталкивается с такими задачами, тратят на них 27% своего рабочего времени.

Женщины чаще, чем мужчины, уверены в полезности своей работы. Среди молодых людей до 35 лет 33% говорят, что не занимаются ерундой, тогда как среди тех, кому за 45 — уже 44%.

Среди работников с средним профессиональным образованием 49% считают свою работу всегда осмысленной, а среди выпускников вузов — только 39%. При этом те, кто закончил колледжи, тратят на бесполезные задачи в среднем 29% времени, а выпускники вузов — 26%.

Наиболее удовлетворены своей работой воспитатели и медики: 67% воспитателей и 61% врачей уверены, что их труд всегда имеет смысл. В то же время кладовщики, продавцы и офис-менеджеры теряют на бесполезных задачах около трети своего рабочего времени.