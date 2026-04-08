15-летнего мотоциклиста госпитализировали после ДТП с легковушкой под Рязанью

Авария произошла вечером 7 апреля в Рыбном. 71-летнего водитель Renault столкнулся с 15-летним мотоциклистом. Подростка госпитализировали в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее появились кадры с места.