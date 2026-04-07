Злоумышленники начали рассылать дачникам уведомления о срочных сборах

Мошенники активизировались в преддверии дачного сезона, распространяя фальшивые уведомления среди дачников о срочных сборах на ремонт инфраструктуры, спил деревьев и погашение задолженностей. Об этом сообщает пресс-служба платформы «Мошеловка» Народного фронта. Согласно информации, мошенники рассылают сообщения от имени правления садовых некоммерческих товариществ (СНТ) через мессенджеры и СМС, требуя немедленной оплаты целевых взносов. При этом номера телефонов, с которых приходят сообщения, подделаны под контакты председателя СНТ.

Представители «Мошеловки» предупреждают, что апрель — это не только время пробуждения природы, но и период активизации мошеннических схем. В это время года дачники начинают подготовку к сезону и майским праздникам, что создает идеальные условия для аферистов. Они рекомендуют проверять информацию о взносах напрямую у председателя СНТ, а не полагаться на сообщения.