Жители поселка под Рязанью больше суток оставались без воды

Инцидент произошел в поселке Рязанские сады. Период отключения превысил 38 часов. В адрес ресурсоснабжающей организации внесено представление, в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ. В настоящее время нарушения устранены, водоснабжение восстановлено. Жителям произведен перерасчет коммунальных платежей по водоснабжению и водоотведению.