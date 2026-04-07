Жителей Новомичуринска предупредили о мошенниках, которые ходят по домам

В Новомичуринске неизвестные ходят по домам и предлагают заменить автоматы в электрощитках за деньги. Об этом сообщили местные жители в группе «Бабкин шум. Новомичуринск».

По их словам, двое мужчин и женщина представляются сотрудниками компании «Каскад» и предлагают услуги за 6000 рублей. При этом к управляющим компаниям они отношения не имеют.

Горожан призывают не соглашаться на такие предложения и в случае подозрительных визитов обращаться в полицию.