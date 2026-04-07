За ночь над Россией сбили 45 украинских БПЛА
19 беспилотников самолетного типа силы ПВО уничтожили над Ленинградской областью, 11 — над Воронежской, семь — над Белгородской, три — над Владимирской. По одному дрону перехватили над Брянской, Волгоградской, Пензенской областями, над Краснодарским краем, Черным морем.
За ночь над Россией сбили 45 украинских БПЛА. Об этом 7 апреля сообщили в Минобороны.
19 беспилотников самолетного типа силы ПВО уничтожили над Ленинградской областью, 11 — над Воронежской, семь — над Белгородской, три — над Владимирской.
По одному дрону перехватили над Брянской, Волгоградской, Пензенской областями, над Краснодарским краем, Черным морем.
Напомним, с 22:30 6 апреля до 1:35 7 апреля на территории Рязанской области действовала беспилотная опасность.