За ночь над Россией сбили 45 украинских БПЛА

19 беспилотников самолетного типа силы ПВО уничтожили над Ленинградской областью, 11 — над Воронежской, семь — над Белгородской, три — над Владимирской. По одному дрону перехватили над Брянской, Волгоградской, Пензенской областями, над Краснодарским краем, Черным морем.

За ночь над Россией сбили 45 украинских БПЛА. Об этом 7 апреля сообщили в Минобороны.

19 беспилотников самолетного типа силы ПВО уничтожили над Ленинградской областью, 11 — над Воронежской, семь — над Белгородской, три — над Владимирской.

По одному дрону перехватили над Брянской, Волгоградской, Пензенской областями, над Краснодарским краем, Черным морем.

Напомним, с 22:30 6 апреля до 1:35 7 апреля на территории Рязанской области действовала беспилотная опасность.