Юрист предупредила водителей о штрафе за езду на зимней резине летом

Зимнюю шипованную резину нельзя эксплуатировать в июне, июле и августе. Если водитель не заменит шины после требования инспектора, регистрацию автомобиля могут приостановить. За игнорирование законного требования грозит уже штраф до 4 тысяч рублей, обязательные работы или даже арест до 15 суток. Кроме того, езда на зимней резине в теплое время ухудшает управляемость машиной и повышает расход топлива.